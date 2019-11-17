Захоплені українські кораблі ще у Керчі: Бутусов розповів, що відомо на цей момент

Захоплені Росією катери "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" повернуться до України найближчими днями, однак не у ніч на 17 листопада. Наразі окуповану Керч вони ще не покинули.

Українські буксири "Титан", Гайдамака "і пошуково-рятувальне судно" Сапфір пройшли мис Тарханкут і продовжують рух в бік окупованої Керчі, про це написав на своїй фейсбук-сторінці головний редактор видання "Цензор.НЕТ" і військовий експерт Юрій Бутусов.

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Російські ЗМІ повідомили, що із українських катерів забрали боєприпаси і особисту зброю екіпажу, а також всю наявну документацію. Окрім того, невідомо, чи повернуть американські радіостанції "Харріс", якими були обладнані катери. Це найбільш секретна частина обладнання.

Повернення катерів для Путіна – вимушений крок. Після перемоги України в Морському суді у справі по захопленню катерів і після продовження юридичної роботи Росію чекали нові програні суди, великі санкції і штрафи, ймовірні арешти російських судів по всьому світу для забезпечення українського позову,

– пише Бутусов.

Експерт наголосив, що якби Україна продовжила юридичну війну і не приймала захоплені катери, Росія б була у складнішому становищі.

ЗМІ писали, що українські кораблі, ймовірно, повернуться в Україну в ніч на 17 листопада. Напередодні росЗМІ повідомили, що Росія планує зробити це найближчим часом – до проведення саміту в нормандському форматі (9 грудня).

Захоплення українських кораблів: що треба знати

25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

Тоді ж агресор захопив 2 українських кораблі та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

Проте у травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.

7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки. Проте кораблі країна-агресор не віддала.