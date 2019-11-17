Что должна сделать Россия после возвращения Украины кораблей: заявление Полозова

Россия почти выполнила 2 пункта Международного трибунала ООН, ведь вернула Украине захваченных возле Керченского пролива моряков и возвращает корабли. Последним шагом в этой истории должно стать закрытие уголовного дела в РФ против наших военных.

Адвокат осовобожденных украинских военных моряков Николай Полозов в своем Фейсбуке напомнил, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение по Керченскому инциденту еще 25 мая 2019 года.

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В пункте 124 приказа ООН были три основных требования:

Россия должна немедленно вернуть Украину два малых бронированных артиллерийских катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны-Капу".

Кремль немедленно должен отпустить в Украину 24 членов экипажа захваченных военных кораблей.

Украина и Россия обязывают воздержаться от любых действий, которые могли бы осложнить или продолжить спор, который рассматривал Трибунал.

Первый пункт Кремль выполнил. 7 сентября в России изменили меру пресечения 24 военнопленным морякам возвратив на Родину. Это произошло в рамках обмена между Украиной и Россией.

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Сейчас Россия на пути к выполнению второго условия, ведь начался процесс возвращения Украине захваченных кораблей.

"Просто сейчас корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны-Капу" выводят из Керчи. После их передачи Украине, РФ сможет предоставить отчет трибуналу ООН о выполнении двух пунктов майского приказа", – сказал Полозов.

Согласно третьему пункту, арбитраж Трибунала еще должен рассмотреть вопрос иммунитета украинских военных кораблей и членов их экипажей. Поэтому, российское уголовное производство, в котором говорится о якобы "незаконном пересечении границы группой лиц" (моряками ВМС ВСУ) является грубым нарушением иммунитета украинцев и безусловно усложняет дело.

Поэтому, по возвращении в Украину захваченных моряков и их кораблей, естественным и разумным завершением всей этой истории в России должно быть прекращение уголовного дела против моряков,

– подытожил Полозов.

Что известно о возвращении захваченных кораблей?

16 ноября росСМИ сообщили, что РФ вернет Украину захваченные военные корабли до проведения саммита в нормандском формате, который пройдет 9 декабря. Советник президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что военные корабли скоро вернутся в Украину. Однако, конкретную дату он не назвал.



Утром 17 ноября украинские военные корабли покинули оккупированную Керчь и вышли в Черное море. Их сопровождают корабли российских пограничников.



В Черном море в районе крымского мыса Тарханкут их ждут буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательный корабль "Сапфир".