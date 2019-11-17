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      Что должна сделать Россия после возвращения Украины кораблей: заявление Полозова

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      Полозов рассказал о следующем условии для РФ после возвращения кораблей / qha.com.ua

      Россия почти выполнила 2 пункта Международного трибунала ООН, ведь вернула Украине захваченных возле Керченского пролива моряков и возвращает корабли. Последним шагом в этой истории должно стать закрытие уголовного дела в РФ против наших военных.

      Адвокат осовобожденных украинских военных моряков Николай Полозов в своем Фейсбуке напомнил, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение по Керченскому инциденту еще 25 мая 2019 года.

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      В пункте 124 приказа ООН были три основных требования:

      • Россия должна немедленно вернуть Украину два малых бронированных артиллерийских катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны-Капу".
      • Кремль немедленно должен отпустить в Украину 24 членов экипажа захваченных военных кораблей.
      • Украина и Россия обязывают воздержаться от любых действий, которые могли бы осложнить или продолжить спор, который рассматривал Трибунал.

      Первый пункт Кремль выполнил. 7 сентября в России изменили меру пресечения 24 военнопленным морякам возвратив на Родину. Это произошло в рамках обмена между Украиной и Россией.

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      Сейчас Россия на пути к выполнению второго условия, ведь начался процесс возвращения Украине захваченных кораблей.

      "Просто сейчас корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны-Капу" выводят из Керчи. После их передачи Украине, РФ сможет предоставить отчет трибуналу ООН о выполнении двух пунктов майского приказа", – сказал Полозов.

      Согласно третьему пункту, арбитраж Трибунала еще должен рассмотреть вопрос иммунитета украинских военных кораблей и членов их экипажей. Поэтому, российское уголовное производство, в котором говорится о якобы "незаконном пересечении границы группой лиц" (моряками ВМС ВСУ) является грубым нарушением иммунитета украинцев и безусловно усложняет дело.

      Поэтому, по возвращении в Украину захваченных моряков и их кораблей, естественным и разумным завершением всей этой истории в России должно быть прекращение уголовного дела против моряков,
      – подытожил Полозов.

      Что известно о возвращении захваченных кораблей?
      16 ноября росСМИ сообщили, что РФ вернет Украину захваченные военные корабли до проведения саммита в нормандском формате, который пройдет 9 декабря. Советник президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что военные корабли скоро вернутся в Украину. Однако, конкретную дату он не назвал.

      Утром 17 ноября украинские военные корабли покинули оккупированную Керчь и вышли в Черное море. Их сопровождают корабли российских пограничников.

      В Черном море в районе крымского мыса Тарханкут их ждут буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательный корабль "Сапфир".

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости России Украина – Россия Новости Украины Новости политики Украинские моряки в плену Конфликт в Азовском море ООН Возвращение захваченных кораблей
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