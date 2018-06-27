ФСБ России составляет списки украиноязычных людей, живущих в оккупированном Донбассе, – разведка

Российские оккупационные администрации активизировали меры по выявлению среди населения временно оккупированных территорий граждан с проукраинскими настроениями под предлогом борьбы с так называемыми "украинскими шпионами и диверсантами".

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, ссылаясь на информацию Главного управления разведки МОУ.

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"Под кураторством сотрудников ФСБ РФ составляются специальные планы населенных пунктов с обозначением мест проживания граждан, которые недовольны действиями оккупационной власти, используют в общении украинский язык или родились в других регионах Украины", – говорится в сообщении разведки.

Отмечается, что в дальнейшем указанные лица задерживаются сотрудниками т.зв. "органов внутренних дел" для проведения "профилактических бесед".

Нередко к задержанным применяются методы физического насилия и унижения,

– отметил Мотузяник.