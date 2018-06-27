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ФСБ Росії складає списки україномовних людей, які живуть в окупованому Донбасі, – розвідка

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ФСБ Росії складає списки україномовних людей, які живуть в окупованому Донбасі
ФСБ Росії складає списки україномовних людей, які живуть в окупованому Донбасі / ukranews

Російські окупаційні адміністрації активізували заходи щодо виявлення серед населення тимчасово окупованих територій громадян з проукраїнськими настроями під приводом боротьби з так званими "українськими шпигунами та диверсантами".

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки МОУ. 

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"Під кураторством співробітників ФСБ РФ складаються спеціальні плани населених пунктів із позначенням місць проживання громадян, які невдоволені діями окупаційної влади, використовують у спілкуванні українську мову або народились в інших регіонах України", – йдеться у повідомленні розвідки.

Зазначається, що надалі вказані особи затримуються співробітниками т.зв. "органів внутрішніх справ" для проведення "профілактичних бесід".

Нерідко до затриманих застосовуються методи фізичного насильства та приниження,
– зазначив Мотузяник.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Міністерство оборони України ФСБ Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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