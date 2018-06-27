ФСБ Росії складає списки україномовних людей, які живуть в окупованому Донбасі, – розвідка
Російські окупаційні адміністрації активізували заходи щодо виявлення серед населення тимчасово окупованих територій громадян з проукраїнськими настроями під приводом боротьби з так званими "українськими шпигунами та диверсантами".
Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки МОУ.
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"Під кураторством співробітників ФСБ РФ складаються спеціальні плани населених пунктів із позначенням місць проживання громадян, які невдоволені діями окупаційної влади, використовують у спілкуванні українську мову або народились в інших регіонах України", – йдеться у повідомленні розвідки.
Зазначається, що надалі вказані особи затримуються співробітниками т.зв. "органів внутрішніх справ" для проведення "профілактичних бесід".
Нерідко до затриманих застосовуються методи фізичного насильства та приниження,
– зазначив Мотузяник.