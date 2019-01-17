ФСБ России задержала украинца при въезде в оккупированный Крым
При въезде в оккупированный Крыму Федеральная служба безопасности России задержала украинца, который находился в российском федеральном розыске. Случилось это на админгранице в пункте пропуска "Джанкой".
В пресс-службе ФСБ заявили, что во время проверки документов, которые предъявил 22-летний мужчина, пограничники узнали, что российская полиция оккупированной Алушты объявила украинца в федеральный розыск.
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Российские правоохранители оккупированного Крыма подозревают мужчину в групповом мошенничестве.
По данным ФСБ, гражданина Украины арестовали. Комментариев адвоката или родственников задержанного на данный момент нет.
Источник: 24 Канал
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