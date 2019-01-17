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      ФСБ Росії затримала українця на в’їзді до окупованого Криму

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      ФСБ Росії затримала українця на в’їзді до окупованого Криму
      ФСБ Росії затримала українця на в’їзді до окупованого Криму / Ілюстративне фото

      При в’їзду до окупованого Криму Федеральна служба безпеки Росії затримала українця, який перебував у російському федеральному розшуку. Трапилось це у на адмінмежі у пункті пропуску "Джанкой".

      У прес-службі ФСБ заявили, що під час перевірки документів, які пред’явив 22-річний чоловік, прикордонники довідались, що російська поліція окупованої Алушти оголосила українця у федеральний розшук.

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      Російські правоохоронці окупованого Криму підозрюють чоловіка у груповому шахрайстві.

      За даними ФСБ, громадянина України заарештували. Коментарів адвоката або родичів затриманого наразі момент немає.

      Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму Новини Криму ФСБ
      Джерело: 24 Канал
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