ФСБ Росії затримала українця на в’їзді до окупованого Криму
При в’їзду до окупованого Криму Федеральна служба безпеки Росії затримала українця, який перебував у російському федеральному розшуку. Трапилось це у на адмінмежі у пункті пропуску "Джанкой".
У прес-службі ФСБ заявили, що під час перевірки документів, які пред’явив 22-річний чоловік, прикордонники довідались, що російська поліція окупованої Алушти оголосила українця у федеральний розшук.
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Російські правоохоронці окупованого Криму підозрюють чоловіка у груповому шахрайстві.
За даними ФСБ, громадянина України заарештували. Коментарів адвоката або родичів затриманого наразі момент немає.
Джерело: 24 Канал
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