ФСБ сообщила о задержании украинца с оружием в оккупированном Крыму

На территории оккупированного Крыма сотрудники ФСБ РФ задержали вместе гражданина Украины с гражданкой России. Оба Пытались сбыть пистолет ТТ.

Соответствующее сообщение обнародовали российские информационные агентства со ссылкой на пресс-службу так называемого "Управление ФСБ России в Республике Крым и Севастополе".

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"При попытке сбыта пистолета ТТ задержан гражданин Украины 1986 года рождения и гражданка РФ 1992 года рождения", – отметили в спецслужбе.



По словам представителей ФСБ, оружие было изъято и направлено на экспертизу. Кроме того, проверяется причастность оружия к ранее совершенным преступлениям.

Также подчеркивается, что следственные органы сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оборота оружие.

Напомним, недавно на административной границе с оккупированным Крымом сотрудники ФСБ задержали харьковчанина Александра Стешенко.