ФСБ сповістила про затримання українця зі зброєю в окупованому Криму

На території окупованого Криму співробітники ФСБ РФ затримали разом громадянина України з громадянкою Росії. Обидвоє намагалися збути пістолет ТТ.

Відповідне повідомлення оприлюднили російські інформаційні агенції з посиланням на прес-службу так званого "Управління ФСБ Росії у Республіці Крим і Севастополі".

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"Під час спроби збуту пістолета ТТ затримано громадянина України 1986 року народження та громадянку РФ 1992 року народження", – зазначили у спецслужбі.

За словами представників ФСБ, зброю було вилучено та направлено на експертизу. Крім того, перевіряється причетність зброї до раніше скоєних злочинів.

Також підкреслюється, що слідчі органи наразі вирішують питання про порушення кримінальної справи за фактом незаконного обігу зброю.

Нагадаємо, нещодавно на адміністративній межі з окупованим Кримом співробітники ФСБ затримали харків’янина Олександра Стешенка.