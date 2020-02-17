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      ФСБ задержала украинского добровольца из Крыма

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      ФСБ задержала крымчанина

      Спецслужбы России в Крыму 17 февраля задержали крымчанина. Его подозревают в участии в батальоне имени Челебиджихана, который является добровольческим крымским формированием.

      ФСБ так и не сообщила имя и фамилию задержанного, сообщает российское издание "ТАСС".

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      Сейчас крымчанин задержан, так называемый суд оккупантов его арестовал. Мужчину подозревают в участии в добровольческом батальоне имени Челебиджихана, который оккупанты считают "незаконным". Ему грозит от 8 до 15 лет заключения.

      По версии силовиков, подозреваемый в августе 2016 года выехал на территорию Украины и вступил в ряды крымского добровольческого батальона.

      Что известно о батальоне имени Челебиджихана?Это добровольческое крымское образование. Его создали в 2016 году во время блокады на административной границе с оккупированным Крымом. Батальон назвали в честь крымскотатарского политика и общественного деятеля Номана Челебиджихана. Также он был председателем правительства Крымской Народной Республики.

      К слову, спецназовцы ФСБ регулярно задерживают крымчан на оккупированном полуострове. Обычно их обвиняют в хранении оружия, чаще всего – безосновательно. В целом сейчас в аннексированном Крыму российские оккупанты удерживают 88 политических заключенных. За 2019 год освободили 12 человек.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины Арест ФСБ
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