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      ФСБ затримала українського добровольця з Криму

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      ФСБ затримала кримчанина / vesti92.ru

      Спецслужба Росіі у Криму 17 лютого затримала кримчанина. Його підозрюють в участі у батальйоні імені Челебіджіхана, який є добровольчим кримським формуванням.

      ФСБ так і не повідомила ім'я та прізвище затриманого, повідомляє російське видання "ТАСС".

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      Наразі кримчанин затриманий, так званий суд окупантів його арештував. Чоловіка підозрюють в участі у добровольчому батальйоні імені Челебіджіхана, який окупанти вважають "незаконним". Йому загрожує від 8 до 15 років ув'язнення.

      За версією силовиків, підозрюваний у серпні 2016 виїхав на територію України та вступив до лав кримського добровольчого батальйону.

      Що відомо про батальйон імені Челебіджіхана?Це добровольче кримське утворення. Його створили у 2016 році під час блокади на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Батальйон назвали на честь кримськотатарського політика і громадського діяча Номана Челебіджіхана. Також він був головою уряду Кримської Народної Республіки.

      До слова, спецпризначенці ФСБ регулярно затримують кримчан на окупованому півострові. Зазвичай їх звинувачують у зберіганні зброї, найчастіше – безпідставно. Загалом зараз в анексованому Криму російські окупанти утримують 88 політичних в'язнів. За 2019 рік звільнили 12 людей.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Анексія Криму Новини Криму Арешт ФСБ Новини України
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