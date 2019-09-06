ФСБ "заказала" у украинского военного теракт в Бердичеве: что об этом известно

Российская спецслужба завербовала украинского солдата. Ему дали задание взорвать воинскую часть в Бердичеве, на Житомирщине.

ФСБ завербовала украинского гранатометчика 26-й отдельной артиллерийской бригады, которая располагается в воинской части в Бердичеве. Об этом говорится в материалах дела Королевского райсуда Житомирской области.

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Так, украинский военный 15 апреля самовольно покинул место службы и незаконно пересек границу с Россией. Так он прямо попал в руки сотрудников ФСБ.

Они угрожали дезертиру расправой, пока тот не согласился на сотрудничество. От ФСБшников украинец получил задание: совершить взрыв на территории родной военной части в Бердичеве.

В конце июля гранатометчик вернулся в Украину. Впрочем, теракт он решил не совершать. Вместо этого украинец пришел в полицию и во всем признался. Сейчас СБУ расследует связь подозреваемого с ФСБ. Суд для расследования этого производства позволил спецслужбе изъять у мобильного оператора "Киевстар" данные относительно мобильного телефона задержанного.

Важно! Еще в августе украинский суд освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Александра Ракушина. Его подозревают в работе на российскую спецслужбу. Мужчину освободили, потому что он добровольно согласился на обмен в Россию, хоть и не является гражданином этой страны. Ракушин пытался завербовать сотрудников СБУ и даже готовил ряд убийств: речь шла о ликвидации отдельных украинских офицеров. ФСБ завербовала его на встрече выпускников в России. Все об этой истории – здесь.