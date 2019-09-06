ФСБ "замовила" в українського військового теракт у Бердичеві: що про це відомо

Російська спецслужба завербувала українського солдата. Йому дали завдання: підірвати військову частину у Бердичеві, що на Житомирщині.

ФСБ завербувала українського гранатометника26-ї окремої артилерійської бригади, що розташовується у військовій частині в Бердичеві. Про це мовиться у матеріалах справи Корольовського райсуду Житомирської області.

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Так, український військовий 15 квітня самовільно покинув місце служби і незаконно перетнув кордон із Росією. Так він прямісінько потрапив у руки працівників ФСБ.

Вони погрожували дезертиру розправою поки той не погодився на співпрацю. Від ФСБшників українець отримав завдання: здійснити вибух на території рідної військової частини у Бердичеві.

Наприкінці липня гранатометник повернувся до України. Втім, теракт він вирішив не вчиняти. Натомість українець прийшов до правоохоронців і у всьому зізнався. Наразі СБУ розслідує звʼязок підозрюваного з ФСБ. Суд для розслідування цього провадження дозволив спецслужбі вилучити в мобільного оператора "Київстар" дані стосовно мобільного телефона затриманого.

Важливо! Ще у серпні український суд звільнив з-під варти офіцера запасу Збройних сил Олександра Ракушина. Його підозрюють у роботі на російську спецслужбу. Чоловіка звільнили, бо він добровільно погодився на обмін в Росію, хоч і не є громадянином цієї країни. Ракушин намагався завербувати співробітників СБУ і навіть готував низку вбивств: йшлося про ліквідацію окремих українських офіцерів. ФСБ завербувала його на зустрічі випускників у Росії. Все про цю історію – тут.