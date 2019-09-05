Підозрюваного у держзраді офіцера відпустили з-під варти: його можуть обміняти на політв’язнів

Суд звільнив з-під варти офіцера запасу Збройних сил України Олександра Ракушина. Його підозрюють у роботі на російську спецслужбу. Чоловіка звільнили, бо він добровільно погодився на обмін в Росію, хоч і не є громадянином цієї країни.

Ракушина відпустили під власне зобов’язання ще у серпні. Про це розповів його адвокат Родіон Пугач в коментарі "Українським новинам".

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Ракушину інкримінують в Україні держзраду. СБУ затримала його у червні. Спецслужба встановила, що офіцера запасу ЗСУ завербувала російська ФСБ. Сталося це у 2017 році під час зустрічі випускників Ленінградського вищого військово-політичного училища.

Ракушин намагався завербувати співробітників СБУ і навіть готував низку вбивств: йшлося про ліквідацію окремих українських офіцерів.

Окрім того, всі свої дії він координував з так званим "міністерством державної безпеки ДНР", а саме – з громадянином України В’ячеславом Левченком. Останнього СБУ затримала ще у 2014 році, втім, потім передала Росії під час обміну. Схоже, така ж доля чекає невдовзі на Ракушина.

Більше про затримання Ракушина – читайте тут.

Цікаво! 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти скандального поплічника окупантів Володимира Цемаха. Він є ключовим свідком у справі про збиття пасажирського Boeing рейсу MH17 у небі над Донбасом в липні 2014 року. Тоді загинуло близько 300 людей різних національностей. Цемах коментував подію в ефірі російських пропагандистських ЗМІ та, ймовірно, допомагав окупантам ховати ЗРК "Бук".



Начебто саме звільнення Цемаха підштовхнуло Путіна до переговорів з українською владою про обмін полоненими. До речі, Володимир Цемах – громадянин України.