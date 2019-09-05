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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Суд освободил офицера, подозреваемого в работе на ФСБ: что об этом известно

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      Задержание Александра Ракушина
      Задержание Александра Ракушина / пресс-служба СБУ

      Суд освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Украины Александра Ракушина. Его подозревают в работе на российскую спецслужбу. Мужчину освободили, потому что он добровольно согласился на обмен в Россию, хотя и не является гражданином этой страны.

      Ракушина отпустили под собственное обязательство еще в августе. Об этом рассказал его адвокат Родион Пугач в комментарии "Украинским новостям".

      Актуально: Путин анонсировал масштабный обмен пленными с Украиной

      По предварительной информации, Ракушин входит в список на обмен пленными, осужденными и заключенными между Украиной и Россией.

      Адвокат также подчеркнул, что Ракушин "сам давал согласие на обмен - это было его желание с самого начала", пишет liga.net. "Будет ли он участвовать в обмене или нет, я доступа к спискам не имею", – добавил Филин.

      Читайте также: Суд отпустил фигуранта по делу MH17 Владимира Цемаха

      Ракушину инкриминируют в Украине госизмену. СБУ задержала его в июне. Спецслужба установила, что офицера запаса ВСУ завербовала российская ФСБ. Произошло это в 2017 году во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища.

      Ракушин пытался завербовать сотрудников СБУ и даже готовил ряд убийств: речь шла о ликвидации отдельных украинских офицеров.

      Кроме того, все свои действия он координировал с так называемым "министерством государственной безопасности ДНР", а именно – с гражданином Украины Вячеславом Левченко. Последнего СБУ задержала еще в 2014 году, впрочем, потом передала России при обмене. Похоже, такая же участь ждет вскоре на Ракушина.

      Больше о задержании Ракушина – читайте здесь.

      Интересно! 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи скандального соратника оккупантов Владимира Цемаха. Он является ключевым свидетелем по делу о сбивании пассажирского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Тогда погибло около 300 человек разных национальностей. Цемах комментировал событие в эфире российских пропагандистских СМИ и, вероятно, помогал оккупантам прятать ЗРК "Бук".

      Якобы именно освобождение Цемаха подтолкнуло Путина к переговорам с украинской властью об обмене пленными. Кстати, Владимир Цемах – гражданин Украины.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Обмен пленными Украина – Россия Война на Донбассе Судьи Вооруженные силы Украины СБУ
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