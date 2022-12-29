ФСБшные покушения в Украине провалились благодаря работе СБУ, – эксперт

Ни одно покушение на украинского руководителя, которое ФСБ готовила в этом году, не было реализовано.

Об этом отмечает в своем блоге политолог Тарас Загородний.

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"Ставилась ли Путиным задача ликвидации украинского руководства и руководителей силового блока? 100% да. Прикрыть собственные поражения на поле боя, сдачу Херсона и Харьковщины несколькими громкими убийствами, которые бы смаковали на российских каналах – очевидный план. Более того, по имеющимся данным, в ФСБ является отдельное подразделение, задачей которого – покушения на первых лиц Украины и диверсии на нашей территории. Сколько таких убийств реализовано в Украине с начала полномасштабного вторжения? Ноль", – констатирует Загородний.

Мы видим становление украинского Моссада на примере СБУ, – Завгородний

Загородний цитирует интервью телеканалу 1+1 главы СБУ Василия Малюка, который заявил, что ФСБ работает "не только в отношении меня, а в отношении многих высокопоставленных должностных лиц в нашей стране". В частности, Малюк сообщил о срыве покушений на руководителя разведки Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова.

По моей информации от западных коллег, контрразведывательные мероприятия СБУ, особенно контрдиверсионные и контртеррористические компоненты, вызывают очень одобрительную оценку западных спецслужб и являются предметом их внимательного изучения.

– подчеркнул Загородний.

"Диаметрально противоположная ситуация с российскими коллаборантами и чиновниками на оккупированных территориях. То автомобиль взлетает в воздух, то начнут курить не там, а у кого-то и пукан взрывается так, что российские врачи неделями не могут его сшить. Если в первые месяцы среди маргиналов на оккупированных территориях было много желающих занять руководящие должности в оккупационных администрациях, то после удачных действий СБУ их стало значительно меньше. Такие должности теперь считаются "смертельно опасными". А волнение российских чиновников за собственные ж*пы достигло максимальных масштабов – от командировок на оккупированные территории пытаются отбиться любой ценой", – напоминает политолог.

"Можем констатировать: Василий Малюк превратил СБУ в спецслужбу военного времени. Его последнее интервью продемонстрировало, что он до деталей знает каждую из операций и, очевидно, руководит большинством из них. Сегодня мы видим становление украинского Моссада – спецслужбы, которой по силам и защита своей страны и ее руководителей, и "контролируемый хлопок" в тылу у врага", – резюмирует Загородний.

Напомним, что в интервью телеканалу 1+1 глава СБУ Василий Малюк рассказал, что СБУ удалось сорвать попытки покушений на руководителя разведки Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова