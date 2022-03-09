Фугасные авиабомбы, кассетные боевые элементы, артснаряды, минометные мины: ужасные находки ГСЧС

Сегодня, 9 марта, 2 пиротехнические группы ГСЧС отработали 33 адреса, по которым жители Николаева предоставили информацию на спецлинию 101 об обнаружении взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал ГСЧС Украины. Там отметили, что было обработано 33 адреса среди жилых секторов и найдено 14 боеприпасов.

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Среди убийственных находок: 3 фугасные авиабомбы (ФАБ-250), кассетные боевые элементы, артснаряды, минометные мины.

ГСЧС работала в жилых секторах в Ингульском районе, мкр Терновка и Соляне.

Поскольку количество вызовов стремительно растет (сейчас их 402), служба предостерегает жителей городов, которые пострадали от авиаударов и нашествия оккупантов, быть осторожными и очень внимательными. Если заметили предмет, похожий на боеприпас, ни в коем случае его не стоит его двигать, а вместо этого следует дождаться пиротехников, которые квалифицируют и изымут ВОП.

Также сообщается, что сейчас проведены соответствующие работы по 48 адресам, на остальные – нужно время.

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