Об этом рассказал журналист и представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский в своем блоге "Антидот". Он предположил, что за Фуксом могут стоять серьезные влиятельные россияне.

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Что интересно, Фукс приехал в Украину в разгар войны и получил в свое распоряжение активы бежавших в Россию коррупционеров. В частности, президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения.

В какой-то момент российский олигарх как-то незаметно научился выдавать себя за украинского. Таким образом он может быть лишь ширмой для более влиятельных людей в России, которые действуют за его спиной,

– заявил Казанский.

Конечно, сам Павел Фукс отрицал приобретение активов Януковича. Однако решение СНБО подтвердило, что именно он стоял за этим.

Смотрите блог Дениса Казанского "Антидот" за 24 июня: видео

Санкции СНБО против Фукса: коротко