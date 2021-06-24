Об этом рассказал журналист и представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский в своем блоге "Антидот". Он предположил, что за Фуксом могут стоять серьезные влиятельные россияне.
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Что интересно, Фукс приехал в Украину в разгар войны и получил в свое распоряжение активы бежавших в Россию коррупционеров. В частности, президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения.
В какой-то момент российский олигарх как-то незаметно научился выдавать себя за украинского. Таким образом он может быть лишь ширмой для более влиятельных людей в России, которые действуют за его спиной,
– заявил Казанский.
Конечно, сам Павел Фукс отрицал приобретение активов Януковича. Однако решение СНБО подтвердило, что именно он стоял за этим.
Смотрите блог Дениса Казанского "Антидот" за 24 июня: видео
Санкции СНБО против Фукса: коротко
- Соответствующее решение приняли 18 июня на заседание СНБО на Банковой.
- Вместе с Фуксом под санкции попал еще и олигарх Дмитрий Фирташ.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал Фукса именно российским олигархом. По его словам, санкции против него ввели из-за кейсов компании "Голден Деррик".
- В то же время Фирташ попал под ограничения из-за участия в титановом бизнесе.