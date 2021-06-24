Про це розповів журналіст та представник української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський у своєму блозі "Антидот". Він припустив, що за Фуксом можуть стояти серйозні впливові росіяни.

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Що цікаво, Фукс приїхав в Україну у розпал війни та отримав у своє розпорядження активи корупціонерів, що втекли до Росії. Зокрема, президента-втікача Віктора Януковича та його оточення.

У якийсь момент російський олігарх якось непомітно навчився видавати себе за українського. У такий спосіб він може бути лише ширмою для більш впливових людей у Росії, які діють за його спиною,

– заявив Казанський.

Звісно, сам Павло Фукс заперечував придбання активів Януковича. Однак рішення РНБО підтвердило, що саме він стояв за цим.

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Санкції РНБО проти Фукса: коротко