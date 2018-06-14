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"Фукусиму-2" планируют вывести из эксплуатации и демонтировать четыре реактора

19 Читати новину українською
АЭС "Фукусима-2"
АЭС "Фукусима-2" / pixanews

Атомную электростанцию "Фукусима-2" намерена вывести из эксплуатации энергетическая компания Токио (TEPCO). Снятие с эксплуатации Фукусимы-2 обойдется примерно 2,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Associated Press.

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В издании отмечают, что компания Holdings заявила, что примет решение о сроках и других деталях, прежде чем официально объявит о демонтаже четырех реакторов на станции Fukushima Dai-ni или №2, которая не возобновляла работу со времени катастрофы 2011 года.

В TEPCO добавили, что снятие с эксплуатации Фукусимы №2 обойдется примерно в 280 миллиардов иен (2,5 миллиарда долларов), в дополнение к приблизительно 22 триллионам иен (200 млрд долларов), необходимых для текущей очистки Фукусимы №1.

Напомним, в марте 2011 года возле северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна нанесла ущерб АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

 

Теги: Япония Ядерная энергетика Ядерная безопасность
Источник: 24 Канал
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