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"Фукусіму-2" планують вивести з експлуатації і демонтувати чотири реактори

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АЕС "Фукусіма-2"
АЕС "Фукусіма-2" / pixanews

Атомну електростанцію "Фукусіма-2" має намір вивести з експлуатації енергетична компанія Токіо (TEPCO). Зняття з експлуатації Фукусіми №2 обійдеться приблизно 2,5 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

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У виданні зазначають, що компанія Holdings заявила, що прийме рішення про терміни та інші деталі, перш ніж офіційно оголосить про демонтаж чотирьох реакторів на станції Fukushima Dai-ni або № 2, яка не відновлювала роботу з часу катастрофи 2011 року.

У TEPCO додали, що зняття з експлуатації Фукусіми №2 обійдеться приблизно в 280 мільярдів ієн (2,5 мільярдів доларів), на додаток до приблизно 22 трильйонів ієн (200 млрд доларів), необхідних для поточної очистки Фукусіми №1.

Нагадаємо, у березні 2011 року біля північно-східного узбережжя Японії стався землетрус, який викликав цунамі. Гігантська хвиля завдала шкоди АЕС "Фукусіма-1", що призвело до наймасштабнішої аварії з моменту події на Чорнобильській АЕС в 1986 році.
 

Теги: Японія Ядерна безпека Ядерна енергетика
Джерело: 24 Канал
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