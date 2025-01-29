Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

К теме "Самурай не убегает": японский волонтер Фуминори Цучико подал документы в миграционную службу

Японский волонтер получил разрешение на 3 месяца

Друг Фуминори Цучико, который сопровождает его и помогает с оформлением документов, Андрей Кудинов рассказал журналистам, что в понедельник, 27 января, японский волонтер получил разрешение согласно которому, Цучико может оставаться в Украине еще в течение 3 месяцев.

Процедура продления разрешения на пребывание заняла 15 минут. Могли продлить еще на прошлой неделе в пятницу, но он заболел – была температура, поэтому не мог поехать в миграционную службу. Миграционная служба сделала все оперативно,

– рассказал друг волонтера.

По словам Кудинова, сейчас конфликт с миграционной службой абсолютно исчерпан. Специалисты быстро и понятно объяснили, какие документы необходимо подать, а также разъяснили все процессы, несмотря на языковой барьер.

В течение 3 месяцев Фуминори Цучико должен получить визу для дальнейшего получения вида на жительство в Украине. Для этого волонтеру нужно выехать из Украины, вероятно, в Польшу. Там гражданину Японии надо получить визу D-10.

"После этого он в Украину приезжает, и в течение двух рабочих недель ему оформляют вид на жительство в Украине", – объяснил Кудинов.

Друг японского волонтера также добавил, что Цучико не мог выехать за границу, ведь считал неправильным использовать средства, которые ему дают для поддержки его бесплатного кафе для харьковчан. Поэтому волонтер очень переживал, но Кудинов заверил, что поможет 76-летнему Фуминори Цучико и оплатит ему всю поездку и оформление документов.