Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Стоит отметить, что впервые за продлением срока пребывания в Украине Фуминори Цучико обратился еще в ноябре 2023 года.

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Японский волонтер будет оставаться в Украине

Фуминори Цучико, который живет в Харькове с 2022 года, подал все необходимые документы 21 января.

Японского волонтера сопровождал его друг Андрей Кудинов. Он рассказал, что незнание украинского языка затрудняет Фуминори Цучико общение с миграционной службой.

Это заняло, безусловно, какой-то час-полтора. Заполняли анкеты, фотографировали, Фуминори подписывал документы, ознакомился с ними. Ему надо согласно законодательству Украины выехать за границу Украины, а потом только вернуться с визой,

– сказал Кудинов.

Сейчас они собирают документы для поездки в Польшу и, соответственно, получения визы. Отмечается, что продлить срок пребывания в Украине для Фуминори Цучико могут уже 24 января.

Сам волонтер рассказал, что для него важно оставаться в Украине, потому что он видит людей, которые нуждаются в помощи.

Я никогда не прощу России. Самурай не убегает,

– подчеркнул Фуминори Цучико.

К слову, ранее на скандал с японским волонтером отреагировал мэр Харькова Игорь Терехов. Он сообщил, что пообщался с руководителем харьковской миграционной службы Александром Тимоновым по поводу Фуминори Цучико.

По словам Терехова, волонтеру продлят разрешение на пребывание в Украине, а вопрос о виде на жительство будут рассматривать отдельно.