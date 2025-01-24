Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Варто зазначити, що вперше за подовженням строку перебування в Україні Фумінорі Цучіко звернувся ще в листопаді 2023 року.

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Японський волонтер залишатиметься в Україні

Фумінорі Цучіко, який живе у Харкові з 2022 року, подав усі необхідні документи 21 січня.

Японського волонтера супроводжував його друг Андрій Кудінов. Він розповів, що незнання української мови ускладнює Фумінорі Цучіко спілкування з міграційною службою.

Це зайняло, безумовно, якусь годину-півтори. Заповнювали анкети, фотографували, Фумінорі підписував документи, ознайомився з ними. Йому треба згідно з законодавством Україна виїхати за кордон України, а потім тільки повернутися з візою,

– сказав Кудінов.

Зараз вони збирають документи для поїздки в Польщу й, відповідно, отримання візи. Зазначається, що подовжити строк перебування в Україні для Фумінорі Цучіко можуть вже 24 січня.

Сам волонтер розповів, що для нього важливо залишатися в Україні, тому що він бачить людей, які потребують допомоги.

Я ніколи не пробачу Росії. Самурай не тікає,

– наголосив Фумінорі Цучіко.

До слова, раніше на скандал з японським волонтером відреагував мер Харкова Ігор Терехов. Він повідомив, що поспілкувався з керівником харківської міграційної служби Олександром Тімоновим щодо Фумінорі Цучіко.

За словами Терехова, волонтеру подовжать дозвіл на перебування в Україні, а питання щодо виду на проживання розглядатимуть окремо.