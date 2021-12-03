Экономисты отмечают, что это не предел падения, ведь потребление металла в Китае, который является основным игроком на глобальном рынке, пошло на спад. Еще одна причина в том, что активизировались поставки из Бразилии и Австралии.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса отреагировал на введенный Верховной Радой закон об увеличении рентных платежей для металлургической отрасли и отметил, что если руда будет падать и если цены на мировом рынке будут падать, то и поступления будут снижаться.

Это динамика мировых рынков. Есть 100 и одна причина, почему цены так движутся. В первую очередь все упирается в Китай. Но вообще есть куча факторов, которые влияют и в одну, и в другую сторону,

– объясняет он.

Однако не только руда уже падает в цене и стоит меньше, но и готовая металлопродукция, которая является тоже важной статьей отечественного экспорта. Эксперты говорят, что коррективы в ситуацию вносит и пандемия, ведь пока не понятно, что ждать дальше, но в случае введения новых ограничений спрос и цены на руду и готовую продукцию могут упасть еще ниже. Поэтому на поступление валюты от отрасли в ближайшие полгода они советуют не рассчитывать.