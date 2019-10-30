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      Фурса опроверг основные мифы земельной реформы

      28 Читати новину українською
      Фурса опроверг основные мифы земельной реформы

      После 18 лет моратория в Украине может появиться рынок земли. Запустить процесс его создания хотят с октября 2020 года. Это тема наделала немало шума в обществе и даже обросла мифами. Инвестиционный банкир Сергей Фурса отмечает, что страхи насчет рисков открытого рынка земли откровенно преувеличены.

      В прямом эфире 24 канала Фурса отметил, что пока украинцев пугают тем, что крупные агрохолдинги придут и скупят всю нашу землю. А по закону, наибольшее количество земли, что может быть сосредоточена в одних руках – это 200 тысяч гектаров.

      Читайте также: Земельная реформа в Украине: эксперты предупредили о рисках и возможностях

      Зато сейчас крупнейшим в Украине владельцем земли является Олег Бахматюк, в его собственности более 600 гектаров. Сергей подчеркнул, что закон предусматривает то, что крупные агрохолдинги будут иметь гораздо меньше земли, чем они имеют сейчас. В целом же все крупные агрохолдинги суммарно контролируют меньше 15% сельскохозяйственной земли. Поэтому говорить о том, что агрохолдинги скупят всю украинскую землю – безосновательно, считает Фурса.

      О покупке земли иностранцами. Давайте не искажать факты. Мы говорим о собственности народа, о частной собственности людей. Сидя здесь, как мы можем ограничивать частную собственность?
      – возмутился инвестиционный банкир.

      "И даже если какой-то процент украинской земли купит иностранец, то ничего страшного не случится", – заявил Фурса. Он добавил, что неважно кто именно будет обрабатывать украинские земли, главное – чтобы платили налоги.


      Что думают украинцы о продаже земли / Инфографика 24 канала

      Важно! Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Рынок земли Реформы Олег Бахматюк Налоги
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