Фурса опроверг основные мифы земельной реформы

После 18 лет моратория в Украине может появиться рынок земли. Запустить процесс его создания хотят с октября 2020 года. Это тема наделала немало шума в обществе и даже обросла мифами. Инвестиционный банкир Сергей Фурса отмечает, что страхи насчет рисков открытого рынка земли откровенно преувеличены.

В прямом эфире 24 канала Фурса отметил, что пока украинцев пугают тем, что крупные агрохолдинги придут и скупят всю нашу землю. А по закону, наибольшее количество земли, что может быть сосредоточена в одних руках – это 200 тысяч гектаров.

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Зато сейчас крупнейшим в Украине владельцем земли является Олег Бахматюк, в его собственности более 600 гектаров. Сергей подчеркнул, что закон предусматривает то, что крупные агрохолдинги будут иметь гораздо меньше земли, чем они имеют сейчас. В целом же все крупные агрохолдинги суммарно контролируют меньше 15% сельскохозяйственной земли. Поэтому говорить о том, что агрохолдинги скупят всю украинскую землю – безосновательно, считает Фурса.

О покупке земли иностранцами. Давайте не искажать факты. Мы говорим о собственности народа, о частной собственности людей. Сидя здесь, как мы можем ограничивать частную собственность?

– возмутился инвестиционный банкир.

"И даже если какой-то процент украинской земли купит иностранец, то ничего страшного не случится", – заявил Фурса. Он добавил, что неважно кто именно будет обрабатывать украинские земли, главное – чтобы платили налоги.



Что думают украинцы о продаже земли / Инфографика 24 канала

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