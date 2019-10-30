Фурса спростував основні міфи земельної реформи

Після 18 років мораторію, в Україні може з'явитися ринок землі. Запустити процес його створення хочуть з жовтня 2020 року. Це тема наробила чималого галасу у суспільстві та навіть обросла міфами. Інвестиційний банкір Сергій Фурса наголошує, що страхи про ризики відкритого ринку землі відверто перебільшені.

У прямому ефірі 24 каналу Фурса зауважив, що наразі українців лякають тим, що великі агрохолдинги прийдуть та скуплять усю нашу землю. А за законом, найбільша кількість землі, що може бути зосереджена в одних руках – це 200 тисяч гектарів.

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Натомість зараз найбільшим в Україні власником землі є Олег Бахматюк, у його власності є понад 600 гектарів. Сергій підкреслив, що закон передбачає те, що великі агрохолдинги матимуть набагато менше землі, ніж вони мають зараз. Загалом же усі великі агрохолдинги сумарно контролюють менше за 15% сільськогосподарської землі. Тому говорити про те, що агрохолдинги скуплять всю українську землю – безпідставно, вважає Фурса.

Щодо купівлі землі іноземцями. Давайте не перекручувати факти. Ми говоримо про власність народу, про приватну власність людей. Сидячі тут, як ми можемо обмежувати приватну власність?,

– обурився інвестиційний банкір.

"І навіть, якщо якийсь відсоток української землі купить іноземець, то нічого страшного не трапиться", – заявив Фурса. Він додав, що неважливо хто саме оброблятиме українські землі, головне – аби платили податки.



Що думають українці про продаж землі / Інфографіка 24 каналу

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