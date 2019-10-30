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      Земельна реформа в Україні: експерти попередили про ризики та можливості

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      Українську землю зможуть купувати лише українці. Принаймні, до 2024 року – як це передбачає один з альтернативних законопроектів. Ринок землі, на який майже 20 років діяв мораторій на продаж, уже за рік обіцяють відкрити. Щоправда, з обмеженнями на продаж для нерезидентів.

      Андрій Вдовиченко керує господарством, яке обробляє угіддя на Київщині. Він двома руками за продаж сільськогосподарських земель, навіть іноземцям.

      До теми:  Земельна реформа – хто користуватиметься землею та скільки вона коштуватиме

      Мовляв, орендарі ніколи не дбатимуть про майно так, як власники. Та деякі побоювання все ж має.

      Є така думка, що перед відкриттям ринку землі маленькі й середні фермери будуть змушені продавати свою землю великим холдингам, а ті з часом продадуть землю за зовсім іншою ціною великим європейським і світовим корпораціям,
      – зазначив він.

      Й додав, що може бути приплив робочої сили з інших країн, відповідно, може бути відтік продукції, зерна і постане питання вартості українського хліба.


      Що думають українці про продаж землі / Інфографіка 24 каналу

      Земельна реформа: що відомо

      Втім, вже очевидно, що продавати землю іноземцям поки таки не будуть. Найближчим часом саме за такий варіант відкритого ринку землі проголосує парламент. І хотіли б допустити на ринок іноземців, переконують наші джерела на Банковій.

      Зазначимо, що Аграрний комітет підтримав законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Цей законопроєкт був внесений депутатами від партії "Слуга народу" як альтернативний до урядового.

      Що передбачає законопроєкт №2178-10 У цьому документі – важливі зміни щодо ринку землі в Україні. У ньому прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

      Зауважимо, що ті іноземці, які станом на сьогодні вже 3 роки орендують землю, вони мають право подати заявку на викуп землі. Окрім того, всі великі агрохолдери, які зараз орендують землю також мають першочергове право її викупити. Це стосується і українських і іноземних орендаторів.

      Серед інших змін: зменшили відсоток земель, які можна продати з 15% до 8% в межах області та до 35% – у громадах.

      Та через політичний спротив і підігріті популістами страхи навіть власну монобільшість не зможуть змусити дати голоси за найбільш прогресивний варіант закону. Тому ввели для іноземців компромісне обмеження – до 2024 року.

      За словами міністра розвитку економіки Тимофія Милованова, за цей період громадяни можуть купити землю, розвинути свій бізнес і потім, можливо, залучати інвестиції іноземні. Але воно також і обмежує. Для власників землі ціна зростатиме не так швидко.

      Тимофій Милованов
      Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов

      Експерти про відкриття ринку землі

      Скасувати заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення планують з жовтня 2020 року. Але експерти вже сурмлять про можливі ризики.

      Перший ризик – концентрація. 200 компаній можуть стати власниками всіх українських земель. Другий ризик – обезземелення фермерських і сімейних господарств, третій – зміна цільового призначення,
      – вважає Олексій Кущ.

      Опитування свідчать, що більшість українців, яких роками лякали тим, як чорноземи вивезуть потягами китайці, досі проти відкриття ринку землі. Найбільше бояться, що землю правдами і неправдами викуплять іноземці.

      "Немає чіткої програми як будуть відслідковуватись власники, юридичні особи, які зареєстровані в Україні, але фактично є власниками іноземці", – зазначила Олена Каіжен, голова Асоціації ягідництва України.

      Ще бояться земельних монополістів. Але законотворці пропонують ввести обмеження: дозволити купувати не більше, ніж 15% землі в одні руки в межах області і 0,5% в межах всієї країни.


      Ціни на землю під мораторієм в Україні / Інфографіка 24 каналу

      "Це нормальні обмеження. Вони набагато менші, ніж зараз великі агрохолдинги контролюють землі. Буде точно менше, ніж 200 тисяч гектарів, бо зараз наприклад, лише Бахматюк контролює 600 тисяч", – додав економічний експерт Сергій Фурса.

      Він переконаний, що ризики, про які так багато розмов, перебільшені. А більшість фермерів – проти продажу землі іноземцям, бо не хочуть конкуренції. Натомість економіст вважає, що обмеження лише знизить вартість гектарів.

      Ми забираємо ці гроші у власників паїв. В умовної бабусі, яку умовно захищають популісти й відкладаємо це в кишеню або Коломойського, який відстоює землю без іноземців, або в кишеню умовного фермера,
      – пояснив Фурса.

      Зазначимо, що мораторій на продаж землі діє лише в шести країнах світу: на Кубі, у Венесуелі, Таджикистані, Північній Кореї, Конго, і поки що в Україні.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Новини політики Ринок землі Законодавство Сільське господарство Верховна Рада Оренда землі Мораторій на продаж землі
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