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      Земельная реформа в Украине: эксперты предупредили о рисках и возможностях

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      Украинскую землю смогут покупать только украинцы. По крайней мере, до 2024 года – как это предусматривает один из альтернативных законопроектов. Рынок земли, на который почти 20 лет действовал мораторий на продажу, уже через год обещают открыть. Правда, с ограничениями на продажу для нерезидентов.

      Андрей Вдовиченко руководит хозяйством, которое обрабатывает угодья Киевской области. Он двумя руками за продажу сельскохозяйственных земель, даже иностранцам.

      К теме: Земельная реформа: кто будет пользоваться землей и сколько она будет стоить

      Мол, арендаторы никогда не будут заботиться об имуществе так, как собственники. Но некоторые опасения все же имеет.

      Есть такое мнение, что перед открытием рынка земли маленькие и средние фермеры будут вынуждены продавать свою землю крупным холдингам, а те со временем продадут землю по совсем другой цене большим европейским и мировым корпорациям,
      – отметил он.

      И добавил, что может быть приток рабочей силы из других стран, соответственно, может быть отток продукции, зерна и встанет вопрос стоимости украинского хлеба.


      Что думают украинцы о продаже земли / Инфографика 24 канала

      Земельная реформа: что известно

      Впрочем, уже очевидно, что продавать землю иностранцам пока все же не будут. В ближайшее время именно за такой вариант открытого рынка земли проголосует парламент. И хотели бы допустить на рынок иностранцев, убеждают наши источники на Банковой.

      Отметим, что Аграрный комитет поддержал законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Этот законопроект был внесен депутатами от партии "Слуга народа" как альтернативный правительственному.

      Что предусматривает законопроект №2178-10?В этом документе – важные изменения относительно рынка земли в Украине. В нем прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

      Заметим, что те иностранцы, которые на сегодня уже 3 года арендуют землю, они имеют право подать заявку на выкуп земли. Кроме того, все крупные агрохолдеры, которые сейчас арендуют землю также имеют первоочередное право выкупить. Это касается и украинских и иностранных арендаторов.

      Среди других изменений: уменьшили процент земель, которые можно продать с 15% до 8% в пределах области и до 35% – в общинах.

      И из-за политического сопротивления и подогретых популистами страхов даже собственное монобольшинство не смогут заставить отдать голоса за наиболее прогрессивный вариант закона. Поэтому ввели для иностранцев компромиссное ограничение – до 2024 года.

      По словам министра развития экономики Тимофея Милованова, за этот период граждане могут купить землю, развить свой бизнес и потом, возможно, привлекать инвестиции иностранные. Но оно также и ограничивает. Для владельцев земли цена будет расти не так быстро.

      Тимофій Милованов
      Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов

      Эксперты об открытии рынка земли

      Отменить запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения планируют с октября 2020 года. Но эксперты уже трубят о возможных рисках.

      Первый риск – концентрация. 200 компаний могут стать владельцами всех украинских земель. Второй риск – обезземеливание фермерских и семейных хозяйств, третий – изменение целевого назначения,
      – считает Алексей Кущ.

      Опросы показывают, что большинство украинцев, которых годами пугали тем, как черноземы вывезут поездами китайцы, до сих пор против открытия рынка земли. Больше всего боятся, что землю правдами и неправдами выкупят иностранцы.

      "Нет четкой программы как будут отслеживаться владельцы, юридические лица, которые зарегистрированные в Украине, но являются владельцами иностранцы", – отметила Елена Каижен, председатель Ассоциации ягодоводства Украины.

      Еще боятся земельных монополистов. Но законодатели предлагают ввести ограничения: разрешить покупать не более 15% земли в одни руки в пределах области и 0,5% в пределах всей страны.


      Цены на землю под мораторием в Украине / Инфографика 24 канала

      "Это нормальные ограничения. Они гораздо меньше, чем сейчас крупные агрохолдинги контролируют земли. Будет точно меньше, чем 200 тысяч гектаров, то сейчас например, только Бахматюк контролирует 600 тысяч", – добавил экономический эксперт Сергей Фурса.

      Он убежден, что риски, о которых так много разговоров, преувеличены. Большинство фермеров – против продажи земли иностранцам, потому что не хотят конкуренции. Зато экономист считает, что ограничение лишь снизит стоимость гектаров.

      Мы забираем эти деньги у владельцев паев. В условной бабушки, которую условно защищают популисты и откладываем это в карман или Коломойского, который отстаивает землю без иностранцев, или в карман условного фермера,
      – пояснил Фурса.

      Отметим, что мораторий на продажу земли действует только в шести странах мира: на Кубе, в Венесуэле, Таджикистане, Северной Кореи, Конго, и пока в Украине.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Сельское хозяйство Законодательство Рынок земли Мораторий на продажу земли Оренда земли
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