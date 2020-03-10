Фурса ответил, готова ли Украина к серьезному экономическому кризису

Фондовые рынки начали восстанавливаться после крупнейшего экономического падения с момента финансового кризиса 2008 года. Рекордный обвал цен на нефть в понедельник, 9 марта 2020 года, вызвал резкое падение финансовых рынков. Украинцы должны вспомнить, что произошло в 2008 году. Ведь почти идентичная ситуация произошла в этот раз.

Базово украинцы гораздо лучше подготовлены к этому экономическому кризису, чем в 2008 году. У Украины есть высокие резервы, очищенная банковская система и достаточно умеренный внешний долг. Об этом в прямом эфире программы "Политбюро" на 24 канале рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Обратите внимание Обвал фондовых рынков и падение цен на нефть: что известно о причинах и вероятных последствиях кризиса

Финансовый эксперт добавил, что в этой ситуации критически важным является сотрудничество с МВФ. Ведь Украина не сможет пройти самостоятельно кризис, она не является самодостаточной, поэтому именно Международный валютный фонд является важным.

Пока украинская власть активно саботирует программу МВФ. Есть риск, что МВФ придется уйти,

– отметил Сергей Фурса.

Он также отметил, что пока нет решения по "антиколомойскому" законопроекту. Следовательно, МВФ не может договориться с Зеленским по этому делу.

Что известно об "антиколомойском" законопроекте?Чтобы не допустить возвращения "Приватбанка" олигархам, МВФ продвигает в Украине "антиколомойский" законопроект, согласно которому государство не сможет возвращать банки предыдущим владельцам. В Верховной Раде предложили альтернативный вариант законопроекта, который мог бы стать компромиссным между интересами МВФ и Коломойского.



По словам главы финансового комитета Даниила Гетманцева, альтернативный законопроект не противоречит принципу "невозврата" банка, однако затронет возможность определения компенсации. По его словам, размер компенсации должен определять только суд, а назначение любых алгоритмов, ограничивающих деятельность судов, является неконституционным.



Известно, что Коломойский требует от Украины 2 миллиарда долларов компенсации. Впрочем, Международный валютный фонд не будет удовлетворен в случае такой выплаты.

Также со слов Сергея Фурсы, если уволят руководителя НАБУ Артема Сытника, это будет нарушением программы МВФ. "Если они сейчас пытаются избавиться от независимого регулятора в лице национального банка – это ревизия предыдущей реформы, так что это вызовет яростное сопротивление у МВФ и испуг у инвесторов", – пояснил эксперт.



Артем Сытник / Фото obozrevatel.com

Что известно о вероятном увольнении Сытника:

7 февраля 2020 года в Раду внесли постановление об увольнении руководителя НАБУ Артема Сытника. Для этого нардепы собрали необходимые подписи.

Причиной стало то, что суд признал Сытника виновным в коррупции и оштрафовал его. Поэтому он попал в так называемый реестр коррупционеров и, по закону, не должен занимать свою должность.

Судебный приговор директор НАБУ получил за то, что несколько раз за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское – Сарны" в Ровненской области.

Общая сумма всех отдыхов Сытника составила не менее 500 тысяч гривен. Заметим, что подобного рода подарки следует вносить в декларацию, чего Сытник не сделал.

ГБР также проверяет возможную причастность Сытника к сокрытию коррупционных схем в Укроборонпроме.

По мнению Сергея Фурсы, есть очень много вещей, которые принесла смена правительства, ведь вместе с правительством изменилась и риторика.

И мы перешли к риторике всех крепких хозяйственников, которые руководили до Майдана 20 лет в Украине,

– рассказал инвестиционный банкир.

Он отметил, что дефолта не будет до конца года, потому что мы имеем высокие резервы, соответственно, у нас есть высокий запас прочности. Но будет дорого стоить, если мы будем тянуть с МВФ, ведь в течение всего этого времени гривна будет падать и будут расти различные риски.

Справка. Сегодня международные резервы Украины составляют 26,8 миллиарда долларов США, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года.



Как менялся курс гривны / Инфографика 24 канала