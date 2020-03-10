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      Фурса відповів, чи готова Україна до серйозної економічної кризи

      - Читать новость на русском
      Сергій Фурса / 24 канал

      Фондові ринки почали відновлюватися після найбільшого економічного падіння з моменту фінансової кризи 2008 року. Рекордний обвал цін на нафту у понеділок, 9 березня 2020 року, спричинив різке падіння фінансових ринків. Через це українці мають згадати, що відбулося в 2008 році. Адже майже ідентична ситуація сталася цього разу.

      Базово українці набагато краще підготовлені до цієї економічної кризи, ніж у 2008 році. В Україні є високі резерви, очищена банківська система і досить помірний зовнішній борг. Про це в прямому ефірі програми "Політбюро" на 24 каналі розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

      Зверніть увагу Обвал фондових ринків і падіння цін на нафту: що відомо про причини і ймовірні наслідки кризи

      Фінансовий експерт додав, що в цій критично важливою є співпраця з МВФ. Адже Україна не зможе пройти самостійно кризу, вона не є самодостатньою, тому саме Міжнародний валютний фонд є важливим. Однак, за його словами, с

      Наразі українська влада активно саботує програму МВФ. Є ризик, що МВФ доведеться піти,
      – відзначив Сергій Фурса.

      Він також наголосив, що поки що немає рішення стосовно "антиколомойського" законопроєкту. Відтак, МВФ не можуть домовитися з Зеленським стосовно цієї справи.

      Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт?Щоб не допустити повернення "Приватбанку" олігархам, МВФ просуває в Україні "антиколомойський" законопроєкт, згідно з яким держава не зможе повертати банки попереднім власникам. У Верховній Раді запропонували альтернативний варіант законопроєкту, який мав би стати компромісним між інтересами МВФ та Коломойського.

      За       словами глави фінансового комітету Данила Гетманцева, альтернативний законопроєкт не суперечить принципу "неповернення" банку, проте зачепить можливість визначення компенсації. З його слів, розмір компенсації має визначати лише суд, а призначення будь-яких алгоритмів, що обмежували б діяльність судів, є неконституційним.

      Відомо, що Коломойський вимагає від України 2 мільярди доларів компенсації. Втім, Міжнародний валютний фонд не буде задоволений у разі такої виплати.

      Також зі слів Сергія Фурси, якщо звільнять керівника НАБУ Артема Ситника, це буде порушенням програми МВФ. "Якщо вони зараз намагаються позбутися незалежного регулятора в обличчі національного банку – це ревізія попередньої реформи, тож це викличе шалений спротив у МВФ, і переляк у інвесторів", – пояснив експерт.


      Артем Ситник / Фото obozrevatel.com

      Що відомо про ймовірне звільнення Ситника:

      • 7 лютого 2020 року в Раду внесли постанову про звільнення керівника НАБУ Артема Ситника. Задля цього нардепи зібрали необхідні підписи.
      • Причиною стало те, що суд визнав Ситника винним у корупції та оштрафував його. Через це він потрапив до так званого реєстру корупціонерів і, за законом, не мав би обіймати свою посаду.
      • Судовий вирок директор НАБУ отримав за те, що кілька разів чужим коштом відпочивав на території мисливського господарства "Поліське – Сарни" у Рівненській області.
      • Загальна сума всіх відпочинків Ситника склала щонайменше 500 тисяч гривень. Зауважимо, що подібного роду подарунки слід вносити до декларації, чого Ситник не зробив.
      • ДБР також перевіряє можливу причетність Ситника до приховування корупційних схем в Укроборонпромі.
      На думку Сергія Фурси, є дуже багато речей, які принесла зміна уряду, адже разом з урядом змінилася і риторика.

      І ми перейшли до риторики всіх міцних господарників, які керували до Майдану 20 років в Україні,
      – розповів інвестиційний банкір.

      Він зазначив, що дефолту не буде до кінця року, тому що ми маємо високі резерви, відповідно, в нас є високий запас міцності. Але буде дорого коштувати, якщо ми будемо тягнути з МВФ, адже протягом всього цього часу гривня буде падати і зростатимуть різні ризики.

      Довідка. Сьогодні міжнародні резерви України становлять 26,8 мільярда доларів США, що є найвищим рівнем з листопада 2012 року.


      Як змінювався курс гривні / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Володимир Зеленський МВФ Гривня НАБУ Артем Ситник Ігор Коломойський Приватбанк
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