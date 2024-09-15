Экзотические футбольные чемпионаты нередко веселят публику курьезными моментами. Очередной дикий эпизод произошел в Индонезии во время матча 1/4 финала местного Кубка, пишет 24 Канал.

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Нокаут в Индонезии

В битве за путевку в полуфинал сошлись команды Ачех Юнайтед и Сентрал Сулавеси. Игра была насыщена не только борьбой между командами, а еще и спорными решениями судьи Агуса Сугихарто.

Рефери несколько раз решал эпизод в пользу Ачех Юнайтед, в том числе когда игрок хозяев намеренно ударил соперника головой. Несмотря на это Сентрал Сулавеси долго вели в счете и доигрывали в меньшинстве.

Кульминация произошла в компенсированное время. На 90+6 минуте Сугихарто поставил пенальти в ворота Сулавеси, но Ачех Юнайтед его не реализовал. Тем не менее, игрок гостей Мухаммад Сапутра не сдержался и на ровном месте заехал кулаком в голову судьи.

Видео удара арбитра от Сапутры:

От удара Агус упал на газон и потерял сознание. Рефери госпитализировали арбитра, а вместо него вышел резервный. Впрочем и он был не склонен к гостям.

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Еще до окончания основного времени хозяева снова получили право на пенальти, который на этот раз был реализован. Матч перешел в экстра-таймы, но на него футболисты Сентрал Сулавеси отказались выходить, подарив путевку дальше оппоненту.