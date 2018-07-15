Футбольный стадион в России буквально смыло водой: красноречивые фото

Не дождавшись буквально несколько часов до конца Чемпионата мира по футболу, стадион в Волгограде решил уплыть в Волгу.

Об этом сообщает LiveJournal.

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"Так бывает, если строить с нарушением технологий, спешить, воровать, не думать", – говорится в сообщении.

К тому же недавно после первого дождя смыло благоустройство в Нижнем Новгороде. Законов физики никто не отменял: если не продумать водоотвод, если не укрепить склоны, то первый ливень все может смыть.

"Сейчас вам начнут рассказывать, что это чрезвычайная ситуация, так бывает. Но в нескольких сотнях метров от стадиона в Волгограде воздвигнут мемориальный комплекс Мамаев Курган, и его десятки лет не смывает", – рассказал Илья Варламов, который и сделал фото стадиона.



Стадион в Волгограде



Стадион не дождался буквально несколько часов до конца Чемпионата



И решил уплыть в Волгу



Построенное хорошенько вымыло водой



Так бывает, если строить с нарушением технологий

А к тому же спешить, воровать и не думать

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