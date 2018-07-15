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Щойно побудований стадіон у Росії розвалився, не дочекавшись завершення Чемпіонату

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Щойно побудований стадіон у Росії розвалився, не дочекавшись завершення Чемпіонату
/ Ilya Varlamov

Не дочекавшись буквально кілька годин до кінця Чемпіонату світу з футболу, стадіон у Волгограді вирішив поплисти у Волгу.

Про це повідомляє LiveJournal.

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"Так буває, якщо будувати з порушенням технологій, поспішати, красти, не думати", – йдеться в повідомленні.

До то ж нещодавно після першого дощу змило благоустрій в Нижньому Новгороді. Законів фізики ніхто не відміняв: якщо не продумати водовідведення, якщо не зміцнити схили, то перша злива все може змити. 

"Зараз вам почнуть розповідати, що це надзвичайна ситуація, що так буває. Але в декількох сотнях метрів від стадіону у Волгограді стоїть знаменитий меморіальний комплекс Мамаєв Курган, і його десятки років не змиває", – розповів Ілля Варламов, який і зробив фото стадіону.


Стадіон у Волгограді

стадіон росія змило
Стадіон не дочекався буквально кілька годин до кінця Чемпіонату

волгоград стадіон
І вирішив поплисти у Волгу


Збудоване добряче вимило водою


Так буває, якщо будувати з порушенням технологій


А до того ж поспішати, красти і не думати

Дивіться відео про стадіон у Волгограді 

 

Теги: Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 канал
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