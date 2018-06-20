Скільки Росія витратила на підготовку до Чемпіонату світу з футболу: приголомшливі цифри

683 мільярди рублів, або майже 300 мільярдів у гривнях Росія витратила на підготовку до Чемпіонату світу з футболу. А це на 63 мільярди більше, ніж було заплановано на початках.

На зведення спортивних об’єктів із бюджету витратили 265 мільярдів рублів. Оновлення транспортної інфраструктури забрало майже 230 мільярдів рублів.

Читайте також: Хто і скільки мільйонів отримав з працівників "Нафтогазу": деталі в цифрах

В середньому на зведення одного стадіону із бюджету йшло близько 20 мільрдів рублів.



Оновлення транспортної інфраструктури обійшлося у 228 мільярдів рублів

А Росія – єдина країна, з усіх господарів мундіалю, яка побудувала і оновила усі 12 стадіонів. Вартість зведення "Зеніт-Арени" протягом десяти років будівництва зросла у 7,5 разів.

Більше – дивіться у повному випуску програми "Вєсті Кремля".