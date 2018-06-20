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Сколько Россия потратила на подготовку к Чемпионату мира по футболу: ошеломляющие цифры

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683 миллиарда рублей, или почти 300 миллиардов в гривнах Россия потратила на подготовку к Чемпионату мира по футболу. А это на 63 миллиарда больше, чем было запланировано в начале.

На возведение спортивных объектов из бюджета потратили 265 миллиардов рублей. Обновление транспортной инфраструктуры заняло почти 230 миллиардов рублей.

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В среднем на возведение одного стадиона из бюджета шло около 20 миллиардов рублей.


Обновление транспортной инфраструктуры обошлось в 228 миллиардов рублей

А Россия – единственная страна, из всех хозяев мундиаля, которая построила и обновила все 12 стадионов. Стоимость возведения "Зенит-Арены" в течение десяти лет строительства возросла в 7,5 раз.

Больше – смотрите в полном выпуске программы "Вести Кремля".

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Деньги
Источник: 24 канал
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