Сколько Россия потратила на подготовку к Чемпионату мира по футболу: ошеломляющие цифры

683 миллиарда рублей, или почти 300 миллиардов в гривнах Россия потратила на подготовку к Чемпионату мира по футболу. А это на 63 миллиарда больше, чем было запланировано в начале.

На возведение спортивных объектов из бюджета потратили 265 миллиардов рублей. Обновление транспортной инфраструктуры заняло почти 230 миллиардов рублей.

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В среднем на возведение одного стадиона из бюджета шло около 20 миллиардов рублей.



Обновление транспортной инфраструктуры обошлось в 228 миллиардов рублей



А Россия – единственная страна, из всех хозяев мундиаля, которая построила и обновила все 12 стадионов. Стоимость возведения "Зенит-Арены" в течение десяти лет строительства возросла в 7,5 раз.



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