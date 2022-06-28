В G7 придумали новую кару для россиян

Борис Джонсон и Джастин Трюдо троллили Путина на заседании лидеров "большой семерки". Обсуждали, нужно ли фотографироваться без верхней одежды и верхом на коне, чтобы передать сигнал российскому лидеру. Шутку поддержала и Урсула фон дер Ляйен.

В шутку по поводу физического состояния хозяина Кремля лидеры наиболее развитых экономик передают ему также санкционные поздравления.

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Работа не завершена

Принятие шестого пакета санкций не поставило точку в вопросах российской нефти и нефтепродуктов. G7 вполне серьезно обсуждают изменения и внедрение специального налога на российскую нефть для усиления ограничения как финансовых потоков, так и возможностей продажи нефти на других рынках.

Санкции из-за спецналога и ценовых ограничений — отработанный в мире механизм, им пользовались и против Ирака, и против Ирана.

Этот механизм целится в ключевой для диктаторов фактор: их доходы. Мы предлагали нашим партнерам использовать этот способ ограничения доходов диктатора сразу после начала войны. К сожалению, нас услышали, только когда поняли, что Путин уже использует энергоносители исключительно как оружие.

Механизм угнетения России

Введение этого налога будет действенным только если его применят все покупатели российской нефти, а не только европейцы. Звучит на первый взгляд малореально, но между тем вполне реально, потому что снабжение по морю нефти возможно только при наличии страхования судов, попавшего под санкции в шестом пакете.

Таким образом, после истечения переходного периода, потребители российской нефти стоят перед выбором либо упустить полностью легальную возможность получать эту нефть, либо согласиться на введение налога.

Вырученные с налога деньги можно заморозить или даже передавать для развития Украины. Если это решение претворится в жизнь, Путину некуда будет деться, на рынке нефти он не диктует никаких условий.

Не только россияне умеют выкручивать руки и шутить на дипломатических встречах. А открывшаяся Путиным газовая война ускорила процесс отказа от российских энергоносителей. Кремлевская "энергетическая корова" должна пойти на фарш.