Страны "Большой семерки" в Лондоне встречались на уровне министров иностранных дел. Вечером 5 мая по результатам мероприятия опубликовали итоговый документ.

Коммюнике содержит все темы, по которым общались дипломаты. В первых же его разделах вспоминают о России и Украине.

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Страны G7 выразили полную поддержку Украине

Руководители внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки" призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной.

Мы вспоминаем наше заявление от 12 апреля, и призываем Россию к деэскалации ситуации на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму,

– указано в документе.

Далее министры еще раз подтвердили "поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, включая ее территориальные воды".

Россию призвали полностью отвести войска от границ Украины

Россию же представители G7 призвали соблюдать принципы и обязательств ОБСЕ – также и касаемо прозрачности военных сил и действий. При этом они выразили сожаление из-за того, что Россия так и не объяснила свое поведение.

Очень важно, чтобы Москва сейчас полностью отвела свои силы. И чтобы принимала необходимые меры для ослабления напряжения,

– согласились представители стран G7.

Глубокое беспокойство у "Большой семерки" вызывают и действия России в Черном море. В частности, блокирование доступа к Керченскому проливу. Сдержанность Украины в этой ситуации и ее дипломатический подход в G7 приветствовали.

Обратите внимание 80 тысяч российских военных остаются на границе Украины, – NYT

Нормандский процесс все еще важен, как и санкции в отношении России

G7 выразила полную поддержку усилиям Франции и Германии в рамках нормандского формата. Отметила она и роль ОБСЕ в рамках Трехсторонней контактной группы.

Мы, как и раньше, полностью привержены идее санкций. И напоминаем, что их продолжительность непосредственно связана с полным выполнением Россией ее обязательств по минскими соглашениями и с возвращением Крыма Украине,

– заявили в "Большой семерке".