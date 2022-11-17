По словам судьи, обвиняемые осознавали последствия запуска ракеты, передает 24 канал. Хотя не были уверены, что это военный, а гражданский самолет.

Важно "Россия оказала влияние": судьи в Гааге выносят приговор по делу MH17 – онлайн-трансляция

Судья подчеркнул, что ракету "Бук" невозможно запустить по ошибке, поскольку процесс включает в себя ряд шагов.

"Бук" невозможно выпустить по ошибке или импульсивно. Это продуманное решение в соответствии с конкретной процедурой. Таким образом суд определил, что ракета была выпущена намеренно,

– сказал судья.