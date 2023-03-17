Президент Сербии отметил, что мир "катится в дополнительную эскалацию". И что на фоне ордера об аресте Путина, позиция Белграда в Охриде будет сложнее.

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Решение МУС усложняет ситуацию

"Вполне вероятно мир скатывается к дополнительной эскалации конфликта и ускорению конфликта", – сказал Вучич.

Эти слова он озвучил во время своего обращения к сербам на площади Чиры Милекича в рамках своего визита в район Срем. Президент страны отметил, что в мире происходят определенные вещи и что над Сербией нависла большая опасность. В то же время, он добавил, что не все может озвучивать в публичной плоскости.

Он отметил, что Запад своими действиями показал, что будет идти до конца, и что его не слишком волнует возможная эскалация конфликта. По словам Вучича, обе стороны будут играть, чтобы получить все или ничего. Это означает, что они будут идти до конца, и что последствия будут гораздо тяжелее.

Это также означает, что Запад хочет оказывать дополнительное давление на всех, кто не был самым агрессивным против России. Посмотрите только на то, как изменилось отношение Турции и в какой-то степени Венгрии, наших друзей, только за последние три дня. Вдруг оба за Финляндию в НАТО, турки прекращают заправку самолетов американского производства под российским флагом.

– заметил он.

Вучич подчеркнул, что сербам придется обдумывать каждый свой шаг в будущем. Кроме того, им нужно быть более ответственными и серьезными. А еще он заметил, что боится, что "мы недалеко от начала третьей мировой войны".

Кратко об ордере об аресте Путина