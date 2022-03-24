С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация совершила 148 преступлений против журналистов и представителей СМИ. Напомним, что Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. Об основных событиях за последние 4 недели читайте по ссылке.

Больше никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО, – Зеленский

Россияне совершили больше сотни преступлений против журналистов

Согласно данным, предоставленным Институтом массовой информации, за это время были убиты 5 журналистов при исполнении их непосредственных обязанностей, еще 7 – получили ранения. Кроме того, один журналист пропал без вести. Также более 70 медиа были вынуждены перестать работать. Главные причины:

захват редакций,

угрозы,

временная оккупация.

К сожалению, за этот период было зафиксировано 6 случаев пыток и похищений. Руководительница Института массовой информации Оксана Романюк сообщила, что все преступления против журналистов задокументированы и проверены.

Гаага ждет,

– добавила Романюк.

Россияне совершили сотни преступлений против журналистов / Инфографика фейсбук Романюк

Обращение Зеленского на саммите НАТО: смотреть видео