З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація вчинила 148 злочинів проти журналістів та представників медіа. Нагадаємо, що Росія напала на Україну 24 лютого 2022 року. Про основні події за останні 4 тижні читайте за посиланням.

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Росіяни скоїли більше сотні злочинів проти журналістів

Згідно з даними наданими Інститутом масової інформації, за цей час було вбито 5 журналістів під час виконаннями їхніх безпосередніх обов'язків, ще 7 – отримали поранення. Крім того, один журналіст зник безвісти. Також більше ніж 70 медіа були вимушені перестати працювати. Головні причини:

захоплення редакцій,

погрози,

тимчасова окупація.

На жаль, за цей період було зафіксовано 6 випадків катувань та викрадень. Очільниця Інститутом масової інформації Оксана Романюк повідомила, що усі злочини проти журналістів задокументовані та перевірені.

Гаага чекає,

– додала Романюк.

Росіяни скоїли сотні злочинів проти журналістів / Інфографіка фейсбук Романюк

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