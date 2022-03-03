В Гааге начали расследование военных преступлений России

Гаагский трибунал приступил к расследованию военных преступлений России. Продолжается работа по сбору улик.

Ранее прокурор Международного суда Карим Хан отмечал, что следит за событиями в Украине.

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В свою очередь, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб убежден, что российских командиров будут преследоваться за военные преступления – если они продолжат выполнять приказы Путина.

Напомним, ранее глава британского правительства Борис Джонсон назвал вторжение России в Украину варварским, и сказал, что всем "хрустально ясно, что Путин не может безнаказанно совершать эти ужасающие действия".

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