Митингующие обвиняют Турцию в том, что она применяла химическое оружие против курдов. Всего протестующих было около 50 человек.
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Позиция курдов
Как объяснили демонстранты, ворвавшиеся в здание, они сделали это, чтобы привлечь внимание. Они снова призывали ОЗХЗ к решительным действиям, а также расследовать то, что Турция применяла химическое оружие против курдов.
Курдские демонстранты ворвались в здание ОЗХЗ: смотрите видео
Что известно об операции Турции против курдов
- Турция пошла в наступление на курдов после того, как тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал из Сирии американские войска, несмотря на то, что ранее курды вместе с американцами противостояли боевикам "Исламского государства".
- Турецкие войска вошли в Сирию и интенсивно обстреливали территорию курдов. Эрдоган не считался с реакцией международного сообщества и уверял, что ни за что операцию не прекратит. Целью Турции было "очистить" территорию северной Сирии на 32 километра вглубь от турецкой границы, чтобы затем переселить туда сирийских беженцев.
- Глава исполнительного комитета Сирийского демократического совета Ильхам Ахмед заявляла во время своего выступления в Конгрессе США, что Турция использовала фосфор во время военной операции на севере Сирии. По ее словам, из-за военной операции Турции более 300 тысяч человек покинули свои дома, еще 250 человек, большинство из которых дети погибли, 300 человек считаются пропавшими без вести.