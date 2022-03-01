"Гады, сдохните": взрыв в Харькове прогремел рядом с бомбоубежищем
1 марта 2022 , 08:53Читати новину українською
Источник:Телеграмм Алексея Гончаренко
Подлость россиян поражает. Они нанесли мощный ракетный удар по центру Харькова 1 марта. Взрыв прогремел рядом с бомбоубежищем.
Харьковчане показали видео из центра города. То есть оккупанты специально били туда, где прячутся люди.
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Спасибо, "братья"! Братья? Гады, сдохните!
– говорят люди.
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