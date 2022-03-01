"Гады, сдохните": взрыв в Харькове прогремел рядом с бомбоубежищем

Подлость россиян поражает. Они нанесли мощный ракетный удар по центру Харькова 1 марта. Взрыв прогремел рядом с бомбоубежищем.

Харьковчане показали видео из центра города. То есть оккупанты специально били туда, где прячутся люди.

Вежливо Оккупанты задали мощный ракетный удар по Харькову: видео обстрела Майдана Свободы

Спасибо, "братья"! Братья? Гады, сдохните!

– говорят люди.

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