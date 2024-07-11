Председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона рассказал, что на местах будет изучаться, как именно оператор придерживался принципа социальной справедливости при распределении электроэнергии. Проведут соответствующие проверки.

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Есть жалобы пользователей

По словам Слободяна, вопрос применения графиков почасовых отключений держат на постоянном контроле и внимательно отслеживают поток обращений граждан относительно несправедливого распределения.

Он также пояснил, что уже есть несколько областей, где, очевидно, ближайшее время состоится углубленная проверка.

На местах будет изучаться, как именно оператор системы распределения придерживался принципа социальной справедливости при распределении электроэнергии,

– отметил Слободян.

По количеству жалоб лидирует Днепропетровская область. Проверки начнут с нее, а затем проверки пройдут еще в 5-6 регионах.

Почему графиков могут не придерживаться

Председатель инспекции объяснил также, что графики почасовых отключений могут не соблюдаться из-за того, что на стабилизационные отключения приходятся аварийные, вызванные, в частности, жарой.

Однако, кроме этого, есть обоснованные подозрения, что некоторые операторы системы распределения не совсем правильно применяли графики почасовых отключений.

По результатам проверок будут выданы соответствующие предписания об устранении нарушений с рекомендациями по дальнейшему избежанию жалоб.