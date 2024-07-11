Голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону розповів, що на місцях буде вивчатись, як саме оператор дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії. Проведуть відповідні перевірки.

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Є скарги користувачів

За словами Слободяна, питання застосування графіків погодинних відключень тримають на постійному контролі та уважно відстежують потік звернень громадян щодо несправедливого розподілу.

Він також пояснив, що вже є декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка.

На місцях буде вивчатись, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії,

– зазначив Слободян.

За кількістю скарг лідирує Дніпропетровська область. Перевірки почнуть з неї, а потім перевірки пройдуть ще у 5-6 регіонах.

Чому графіків можуть не дотримуватись

Голова інспекції пояснив також, що графіків погодинних відключень можуть не дотримуватися через те, що на стабілізаційні відключення припадають аварійні, спричинені, зокрема, спекою.

Проте, крім цього, є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень.

За результатами перевірок буде видано відповідні приписи про усунення порушень з рекомендаціями щодо подальшого уникнення скарг.