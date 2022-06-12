Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что жители Луганской области также могут ее получить. Ведь есть такие люди, которые переселенцы уже дважды: первый раз в 2014-м, а второй раз – сейчас.

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Как именно получить помощь

По словам Гайдая, сейчас руководители гражданских администраций организовали или продолжают организовывать в удаленном доступе специальные центры. Там будут помогать людям, которые выехали.

Луганская ОВА пока будет принимать информацию и запросы от людей по своим телефонам. Также жители Луганской области могут обращаться к руководителям своих общин, если имеют их контактные номера телефонов.

А в целом за эту неделю мы сделаем так, чтобы это было централизовано, чтобы вся информация поступала в одно место и мы будем проговаривать и решать все вопросы. То есть относительно медицины, жилья, оформления документов,

– заверил Гайдай.

Он подчеркнул, что помощь получат все.

Какую еще помощь могут ожидать люди

По словам Гайдая, Луганская ОВА уже имеет список из всех областей, где и в каких больницах находятся жители региона, которые вынуждены были эвакуироваться, но имеют определенные болезни.

Именно их будут брать на контроль обязательно. Также будет помощь и гуманитарными вещами. Ведь есть достаточно международных партнеров внутри страны и просто волонтеров, которые помогают и которые хотят помогать.

Ситуация в Луганской области

Российские оккупанты пытаются выйти на административные границы области. Вооруженные Силы Украины оказывают мощное сопротивление и оборняют наши позиции, поэтому у россиян ничего не получается. Как следствие, они беспощадно бьют по Луганской области всеми возможными видами оружия, стирая регион с лица земли. Очень ожесточенные бои продолжаются в Северодонецке. Сергей Гайдай сообщал, что в уличных боях ВСУ выигрывают. Но вражеская артиллерия разрушает дома в городе и другую гражданскую инфраструктуру.

А 11 июня в результате вражеских обстрелов на предприятии "Азот" в Северодонецке произошла утечка смазочных материалов. Это лишний раз свидетельствует, что россияне не остановятся ни перед чем, чтобы захватить еще больше территории. Им даже безразлично, что имеют дело с химическим предприятием и могут натворить бед и себе. Из-за обстрела предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Но ВСУ изо всех сил стараются как можно больше насолить врагу и выбить его из города. Например, Сергей Гайдай рассказывал интересный случай, который произошел с российскими оккупантами в Северодонецке за последние дни. По его словам, те хотели провести совещание в местном Доме химиков, но все начало взрываться. Гранаты летели даже в окна. Как следствие много ликвидированных захватчиков.

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