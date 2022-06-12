Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що мешканці Луганщити також можуть її отримати. Адже є такі люди, які переселенці вже двічі: вперше у 2014-му, а вдруге – зараз.

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Як саме отримати допомогу

За словами Гайдая, зараз керівники цивільних адміністрацій ораганізували чи продовжують організовувати в віддаленому доступі спеціальні центри. Там будуть допомагати людям, які виїхали.

Луганська ОВА поки що буде приймати інформацію та запити від людей за своїми телефонами. Також мешканці Луганщини можуть звертатись до керівників своїх громад, якщо мають їхні контактні номери телефонів.

А в цілому за цей тиждень ми зробимо так, щоб це було централізовано, щоб вся інформація сходилась в одне місце і ми будемо проговорювати і вирішувати всі питання. Тобто щодо медицини, житла, оформлення документів,

– запевнив Гайдай.

Він наголосив, що допомогу отримають всі.

На яку ще допомогу можуть очікувати люди

За словами Гайдая, Луганська ОВА вже має перелік із всіх областей, де і в яких лікарнях перебувають мешканці регіону, які змушені були евакуюватись, але мають певні хвороби.

Саме їх будуть брати на контроль обов'язково. Також буде допомога й гуманітарними речами так само. Адже є достатньо партнерів міжнародних і всередині країни і просто волонтерів, які допомагають і які хочуть допомагати.

Ситуація на Луганщині

Російські окупанти намагаються вийти на адміністративні кордони області. Збройні Сили України чинять потужний опір та оборняють наші позиції, тому в росіян нічого не виходить. Як наслідок, вони нещадно б'ють по Луганщині всіма можливими видами зброї, стираючи регіон з лиця землі. Дуже запеклі бої тривають у Сєвєродонецьку. Сергій Гайдай повідомляв, що у вуличних боях ЗСУ виграють. Але ворожа артилерія руйнує будинки в місті та іншу цивільну інфраструктуру.

А 11 червня унаслідок ворожих обстрілів на підприємстві "Азот" у Сєвєродонецьку трапився витік мастильних матеріалів. Це зайвий раз свідчить, що росіяни не зупиняться ні перед чим, щоб загарбати ще більше території. Їм навіть байдуже, що мають справу з хімічним підприємством і можуть накоїти лиха й собі. Через обстріл підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Але ЗСУ з усіх сил намагаються якомога більше насолити ворогу і вибити його з міста. Наприклад, Сергій Гайдай розповідав цікавий випадок, який трапився з російськими окупантами у Сєвєродонецьку за останні дні. За його словами, ті хотіли провести нараду в місцевому Будинку хіміків, але все почало вибухати. Гранати летіли навіть у вікна. Як наслідок багато ліквідованих загарбників.

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