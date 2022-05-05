На карте видны места, где массово возникали пожары в Попасной. Фото опубликовал глава Луганской ОВА 4 мая.
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Исследовательская группа Токийского университета опубликовала цифровые карты, на которых визуализированы разрушения в Луганской области в результате российского вторжения. Больше всего разрушений зафиксировали в Попасной,
– написал Гайдай.
Спутники с помощью инфракрасного излучения показали, что за последний месяц в ряде городов Луганской области возникали масштабные пожары. Это свидетельствует о мощных атаках со стороны России.
Больше разрушений зафиксировали в Попасной. На карте ясно видно, как россия уничтожает только "стратегические объекты",
– отметил глава ОВА.
Разрушение в Попасной / Фото Hidenori Watanave, Ph.D.
Сводка Генштаба 5 мая: коротко
- Враг наступает в Донецкой и Луганской областях. Он пытается удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал.
- На Слобожанском направлении враг продолжает обстреливать Харьков и область, и осуществлять разведывание. В районе севернее Изюма продолжает артиллерийские и минометные обстрелы.
- На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Противник применяет к тому же авиацию.
- Российские оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. Успехов не имеют.
- На Авдеевском и Кураховском направлениях враг продолжает обстреливать позиции ВСУ.
- В Мариуполе захватчики блокируют и пытаются уничтожить украинские подразделения в районе "Азовстали". Противник возобновил наступление с помощью авиации.
- На Южнобугском направлении активных боев не было. Враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям ВСУ и инфраструктуре региона.
- На границе Николаевской и Херсонской областей ВСУ освободили несколько населенных пунктов.
- Часть российских военных 35-й армии восточного военного округа отказывается возвращаться в Украину после ухода в район восстановления. Дело в том, что российские оккупанты понесли значительные потери. Сейчас они надеются возвратиться в Россию.
- Российские военные южного округа тоже деморализованы. У них существенные проблемы с вооружением и средствами защиты.
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