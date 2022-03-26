26 марта россияне открыли огонь по Лисичанску и Северодонецку. В то же время именно сегодня необходимо было соблюдать "режим тишины", ведь согласованы зеленые коридоры, в частности, в этих городах. Оккупанты ударили по Лисичанску ракетой "Точка-У" и "Градами".
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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал ракету, которой обстреляли город.
Ракета "Точка-У" / фото Сергея Гайдая
Последствия обстрелов городов и сел Луганщины
Сейчас спасатели едва успевают тушить пламя, ведь пожары произошли в нескольких районах.
В Северодонецке горели жилые и дачные дома, квартиры, гаражи, склады и лес. Оккупанты обстреляли станцию экстренной медицинской помощи.
В Золотом в результате обстрела произошло возгорание жилого дома.
В Новотошковском в результате обстрела один раненый человек, 7 человек эвакуированы в безопасное место.
В Лисичанске в результате обстрела загорелся жилой дом.
В Рубежном произошло более десяти пожаров в жилом секторе.
Спасателям ГСЧС Луганской области крайне тяжело ликвидировать пожары под постоянными обстрелами, но рискуя собственной жизнью, чрезвычайники продолжают выполнять задачи по назначению.
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